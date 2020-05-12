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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:01
https://ria.ru/20200512/1571321116.html
В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d55ead5decfde435a229273fcb12add9.jpg
РИА Новости

В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия

13:48 12.05.2020 (обновлено: 14:01 12.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 12 мая — РИА Новости. В Краснодарском крае с сегодняшнего дня возобновляют работу промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, Кубань начинает поэтапный выход из режима ограничений.
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"Сегодня возобновляют работу все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи. С 23 мая — все предприятия строительного комплекса и смежные с ними, автосалоны, магазины строительных материалов, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров до 400 квадратных метров", — написал губернатор в Telegram-канале.
Перечислив и другие меры, Кондратьев добавил, что они будут приниматься, если позволит эпидобстановка.
Накануне президент Владимир Путин объявил об окончании шестинедельного режима нерабочих дней. При этом региональные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения. Как отмечал Кондратьев, Кубань пока не достигла таких показателей, которые позволяют смягчать меры, поэтому режим самоизоляции продлевается до 23 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыВладимир ПутинКраснодарский крайЭкономика
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