В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия

КРАСНОДАР, 12 мая — РИА Новости. В Краснодарском крае с сегодняшнего дня возобновляют работу промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, Кубань начинает поэтапный выход из режима ограничений.
"Сегодня возобновляют работу все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи. С 23 мая — все предприятия строительного комплекса и смежные с ними, автосалоны, магазины строительных материалов, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров до 400 квадратных метров", — написал губернатор в Telegram-канале.
Перечислив и другие меры, Кондратьев добавил, что они будут приниматься, если позволит эпидобстановка.
Накануне президент Владимир Путин объявил об окончании шестинедельного режима нерабочих дней. При этом региональные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения. Как отмечал Кондратьев, Кубань пока не достигла таких показателей, которые позволяют смягчать меры, поэтому режим самоизоляции продлевается до 23 мая.
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