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2020-05-12T13:47
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СЖР в среду обсудит с белорусскими коллегами ситуацию с Первым каналом
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РИА Новости

СЖР в среду обсудит с белорусскими коллегами ситуацию с Первым каналом

13:47 12.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Союз журналистов России проведет онлайн-встречу с Белорусским союзом журналистов по поводу лишения аккредитации корреспондентов Первого канала в среду в 12:00, по итогам будет принята резолюция, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщил РИА Новости, что БСЖ и Союз журналистов России в ближайшие дни проведут онлайн-встречу, в ходе которой обсудят ситуацию с лишением аккредитации в Минске двух журналистов российского Первого канала.
"Это будет завтра в 12:00. ...Будет принята декларация, будет такой закрытый разговор между сообществами. И потом будет принята резолюция, которую мы опубликуем", - рассказал Соловьев.
Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения.
В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.
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