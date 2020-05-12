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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:46
https://ria.ru/20200512/1571320925.html
В России экономическая активность в апреле упала до 91,3 пункта
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571090715_0:83:3347:1966_1036x0_80_0_0_d0d36c2ef2896298d0ab00a79228744d.jpg
РИА Новости

В России экономическая активность в апреле упала до 91,3 пункта

13:46 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уровень экономической активности в России в апреле составил 91,3 пункта против 98,3 пункта в марте, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса Composite Leading Indicators (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
ОЭСР пишет, что показатель указывает на перспективы резкого замедления экономической активности в стране.
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В целом ОЭСР указывает, что в апреле отмечено беспрецедентное падение индекса CLI в большинстве крупных мировых экономик. "Сводные опережающие индексы (CLI) в большинстве крупных экономик рухнули в апреле на беспрецедентные величины, поскольку меры сдерживания COVID-19 продолжали оказывать серьезное влияние на производство, потребление и доверие", - говорится в сообщении. Исключение составил Китай, который начал восстанавливаться от эпидемии.
Так, если говорить о других странах неформального клуба БРИК, то в Индии этот индекс опустился до 95,9 пункта с 97,4 пункта месяцем ранее, в Бразилии - до 93,9 пункта со 100,4 пункта. В то же время в Китае показатель составил 93,7 пункта, что выше отметки марта в 93,5 пункта.
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Индексы всех экономически развитых стран G7 - Франции, Японии, Италии, Канады, Великобритании, Германии, США - ощутимо снизились в апреле. Агрегированный CLI стран "большой семерки" опустился в минувшем месяце до 96,3 пункта с мартовской отметки в 97,8 пункта.
ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОЭСРЭкономика
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