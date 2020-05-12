Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-12T15:48
https://ria.ru/20200512/1571320739.html
На Урале коронавирус выявили у наместника Верхотурского монастыря
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199784_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_c7068c806fd4974e01aff8843c943b4c.jpg
РИА Новости

На Урале коронавирус выявили у наместника Верхотурского монастыря

13:44 12.05.2020 (обновлено: 15:48 12.05.2020)
251
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у наместника Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря в Свердловской области игумена Иеронима и части братии, сообщает во вторник Екатеринбургская епархия.
Ранее в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19 РИА Новости сообщали, что в двух монастырях городского округа Верхотурский Свердловской области введен карантин после выявления случая заболевания коронавирусом.
"В ответ на запрос относительно ситуации в Верхотурском монастыре сообщаем: самочувствие наместника Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумена Иеронима, заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19, стабильное. Также наличие вируса подтвердилось у части братии обители. Все переносят заболевание в легкой форме", - говорится в сообщении епархии.
Монастыри и храмы города Верхотурья закрыты для прихожан и паломников ввиду введения карантинных мер. Богослужения совершаются по обычному расписанию силами братии обители.
"Храмы и монастыри с первых дней карантинных мероприятий неукоснительно соблюдали и соблюдают предписание санитарных врачей и указания священноначалия (масочный режим, дезинфекция рук, социальное дистанцирование, регулярная обработка дезсредствами поверхностей)", - подчеркивается в сообщении.
Всего в Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 2163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
8 мая, 13:00
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
010200
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Митрополит Челябинский и Миасский Григорий
В Челябинской епархии рассказали о священниках, заболевших COVID-19
Отражение в окне купола строящегося храма
Настоятель опроверг сообщения о "вечеринке" в московском храме
Храм Воскресения Христова в Кадашах и Храм во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на Ордынке в Москве
Игумен Филарет из храма на Большой Ордынке заболел пневмонией
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
В РПЦ назвали литургическим "прорывом" причащение онлайн в ПЦУ
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Самая пожилая жительница Испании вылечилась от COVID-19
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
Троице-Сергиева лавра
Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Челябинске три сотрудника СМИ, посетившие на Пасху храм, заболели COVID
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом
Предотвращение теракта в Кимрах. Кадры ФСБ
В Тверской области предотвратили теракт
Автомобили в павильоне автосалона
В АЕБ рассказали о падении продаж в российском автопроме из-за COVID-19
Кресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери Всех скорбящих радость в поселке Торгашино (Красноярск)
В Екатеринодарской епархии ответили на обвинение священника с COVID-19
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
В Петербурге больница, где был пожар, закупила 237 аппаратов ИВЛ
Кресты на куполах храма
В Петербурге умер протоиерей Александр Воскобойников
Коронавирус
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
Лента новостейМолния