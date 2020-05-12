На Урале коронавирус выявили у наместника Верхотурского монастыря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у наместника Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря в Свердловской области игумена Иеронима и части братии, сообщает во вторник Екатеринбургская епархия.
Ранее в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19 РИА Новости сообщали, что в двух монастырях городского округа Верхотурский Свердловской области введен карантин после выявления случая заболевания коронавирусом.
"В ответ на запрос относительно ситуации в Верхотурском монастыре сообщаем: самочувствие наместника Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумена Иеронима, заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19, стабильное. Также наличие вируса подтвердилось у части братии обители. Все переносят заболевание в легкой форме", - говорится в сообщении епархии.
Монастыри и храмы города Верхотурья закрыты для прихожан и паломников ввиду введения карантинных мер. Богослужения совершаются по обычному расписанию силами братии обители.
"Храмы и монастыри с первых дней карантинных мероприятий неукоснительно соблюдали и соблюдают предписание санитарных врачей и указания священноначалия (масочный режим, дезинфекция рук, социальное дистанцирование, регулярная обработка дезсредствами поверхностей)", - подчеркивается в сообщении.
Всего в Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 2163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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