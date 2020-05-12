В Таиланде 22 иностранца арестованы за нарушение режима ЧП

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Таиланде, на острове Самуи 22 иностранца арестованы за нарушение режима ЧП, В Таиланде, на острове Самуи 22 иностранца арестованы за нарушение режима ЧП, сообщает BangkokPost.

В пивном баре были задержаны 24 человека, среди них – 22 иностранца. Их обвиняют в нарушении указа о чрезвычайном положении, который запрещает работу ресторанов, торгующих алкоголем, и собрания, которые могут привести к распространению Covid-19.

Жалобу на шум подали местные жители. Полицейские и сотрудники администрации острова пришли в бар и застали вечеринку с танцами и спиртным.