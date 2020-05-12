В Иркутской области приостановили прием вахтовиков из-за коронавируса

ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Прием вахтовиков в Прием вахтовиков в Иркутской области приостановлен на 10 дней из-за распространения коронавируса , сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В Иркутской области на 12 мая зарегистрировано 354 случая заражения COVID-19. Из 20 новых случаев за сутки восемь зафиксированы у граждан, прибывших в Иркутскую область на работу вахтовым методом.

"В связи с этим по поручению врио губернатора с сегодняшнего дня в регионе приостановлен на 10 дней прием вахтовиков", - говорится в сообщении.

На заседании оперативного штаба, которое прошло во вторник, также обсуждался вопрос о поэтапном снятии ограничений в работе предприятий малого и среднего бизнеса. Отмечалось, что с 14 мая с соблюдением необходимых мер безопасности станет возможна работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов, торгующих отдельными видами непродовольственных товаров, площадью не более 400 квадратных метров и оборудованных отдельным входом.

Режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая. Он касается людей старше 65 лет, студентов, школьников и тех, кто имеет хронические заболевания.

С 20 мая в Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.