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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:41
https://ria.ru/20200512/1571320554.html
В Иркутской области приостановили прием вахтовиков из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40805/67/408056772_0:243:3104:1989_1036x0_80_0_0_8f96e83ae36969ff7e226ec77cc91e7a.jpg
РИА Новости

В Иркутской области приостановили прием вахтовиков из-за коронавируса

13:41 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкИркутск
Иркутск
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Иркутск. Архивное фото
ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Прием вахтовиков в Иркутской области приостановлен на 10 дней из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В Иркутской области на 12 мая зарегистрировано 354 случая заражения COVID-19. Из 20 новых случаев за сутки восемь зафиксированы у граждан, прибывших в Иркутскую область на работу вахтовым методом.
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"В связи с этим по поручению врио губернатора с сегодняшнего дня в регионе приостановлен на 10 дней прием вахтовиков", - говорится в сообщении.
На заседании оперативного штаба, которое прошло во вторник, также обсуждался вопрос о поэтапном снятии ограничений в работе предприятий малого и среднего бизнеса. Отмечалось, что с 14 мая с соблюдением необходимых мер безопасности станет возможна работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов, торгующих отдельными видами непродовольственных товаров, площадью не более 400 квадратных метров и оборудованных отдельным входом.
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Режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая. Он касается людей старше 65 лет, студентов, школьников и тех, кто имеет хронические заболевания.
С 20 мая в Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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