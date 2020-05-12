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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:40
https://ria.ru/20200512/1571320453.html
Число случаев COVID-19 в Швейцарии выросло до 30 380
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Швейцарии выросло до 30 380

13:40 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 12 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество вывленных случаев заражения COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 36, всего с момента вспышки в стране заболели 30 380 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 12 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 36 выявленных случаев заражения (39 накануне), скончалось 18 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 344 человек, скончались 1561 человека.
Как отмечается, всего в стране проведено 316 852 тестов (4039 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5463 заболевших), Женева (5163 человека), Цюрих (3444 человека) и Тичино (3233 человека).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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