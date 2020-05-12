В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Ингушетии , общее число умерших в республике выросло до 33, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1245 случаев заражения коронавирусом, скончался 31 человек, в том числе муфтий республики.

"На 12 мая выявлено 1290 (+45) проб, положительных на COVID-2019. Умерло за сутки два человека, всего – 33", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе за сутки выздоровели 34 пациента, их общее число составило 321.

Всего в республике госпитализированы 582 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 419, 61 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2868 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 596 человек.