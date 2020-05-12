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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:37
https://ria.ru/20200512/1571320238.html
В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом

13:37 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Ингушетии, общее число умерших в республике выросло до 33, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1245 случаев заражения коронавирусом, скончался 31 человек, в том числе муфтий республики.
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"На 12 мая выявлено 1290 (+45) проб, положительных на COVID-2019. Умерло за сутки два человека, всего – 33", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе за сутки выздоровели 34 пациента, их общее число составило 321.
Всего в республике госпитализированы 582 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 419, 61 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2868 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 596 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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