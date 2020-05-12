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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:34
https://ria.ru/20200512/1571319972.html
Самая пожилая жительница Испании вылечилась от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Самая пожилая жительница Испании вылечилась от COVID-19

13:34 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Самая пожилая жительница Испании - 113-летняя Мария Браниас - смогла вылечиться от коронавируса COVID-19, сообщили ее родственники в аккаунте в Twitter, который ведут от ее имени.
Мария последние двадцать лет живет в доме престарелых в провинции Жирона (автономное сообщество Каталония). В апреле у нее проявились признаки коронавируса, который проходил в легкой форме, в начале мая врачи подтвердили, что она выздоровела.
Во время болезни она находился в изоляции в своей комнате, постоянно общалась по телефону с членами семьи.
В этом же доме престарелых от COVID скончались несколько постояльцев.
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С 2019 года Браниас считается самой пожилой жительницей Испании. Она родилась в 1907 году в семье испанских эмигрантов в американском Сан-Франсиско. Через некоторое время семья вернулась в Испанию. В 1931 году она вышла замуж за врача, у нее трое детей, одиннадцать внуков и 13 правнуков. За свою жизнь Мария пережила эпидемию "испанского гриппа" в 1918 году и Гражданскую войну (1936-1939).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКаталонияИспанияВ мире
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