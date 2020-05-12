Самая пожилая жительница Испании вылечилась от COVID-19

Во время болезни она находился в изоляции в своей комнате, постоянно общалась по телефону с членами семьи.

С 2019 года Браниас считается самой пожилой жительницей Испании. Она родилась в 1907 году в семье испанских эмигрантов в американском Сан-Франсиско. Через некоторое время семья вернулась в Испанию. В 1931 году она вышла замуж за врача, у нее трое детей, одиннадцать внуков и 13 правнуков. За свою жизнь Мария пережила эпидемию "испанского гриппа" в 1918 году и Гражданскую войну (1936-1939).