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2020-05-12T13:33
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Онлайн-конференция научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда
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РИА Новости

Онлайн-конференция научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда

13:33 12.05.2020
12
14 мая в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию научного руководителя Гидрометцентра Романа ВИЛЬФАНДА.
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Что готовит нам лето 2020 года? Где на территории России формируются условия для почвенной засухи? На каких реках в нашей стране может подняться уровень воды из-за сильных дождей? Также будет дан прогноз относительно температурных аномалий и осадков.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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