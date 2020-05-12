Онлайн-конференция научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда

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Что готовит нам лето 2020 года? Где на территории России формируются условия для почвенной засухи? На каких реках в нашей стране может подняться уровень воды из-за сильных дождей? Также будет дан прогноз относительно температурных аномалий и осадков.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Что готовит нам лето 2020 года? Где на территории России формируются условия для почвенной засухи? На каких реках в нашей стране может подняться уровень воды из-за сильных дождей? Также будет дан прогноз относительно температурных аномалий и осадков.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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