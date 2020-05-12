В Карелии возобновили работу парикмахерские и салоны красоты

По состоянию на 12 мая в регионе выявлено 176 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, один человек скончался.

"С сегодняшнего дня на территории республики возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты. Еще раз подчеркиваю, соблюдение требований эпидемиологической безопасности обязательно и для сотрудников, и для клиентов", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнил глава региона, парикмахерские и салоны красоты будут принимать по предварительной записи. В зале должны находиться только два человека - мастер и клиент, очередей быть не должно. После каждого клиента будет проводиться санобработка и дезинфекция помещения, клиенты и сотрудники должны быть в масках и обрабатывать руки. Клиенты с повышенной температурой и признаками ОРВИ не будут обслуживаться.