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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:33
https://ria.ru/20200512/1571319878.html
В Карелии возобновили работу парикмахерские и салоны красоты
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39789/22/397892272_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_9fd1f12e841909c3dbcc8cd3c07d138b.jpg
РИА Новости

В Карелии возобновили работу парикмахерские и салоны красоты

13:33 12.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПетрозаводск, Карелия
Петрозаводск, Карелия
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Петрозаводск, Карелия. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работа парикмахерских и салонов красоты, прекративших свою деятельность из-за коронавируса, возобновилась в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
По состоянию на 12 мая в регионе выявлено 176 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, один человек скончался.
"С сегодняшнего дня на территории республики возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты. Еще раз подчеркиваю, соблюдение требований эпидемиологической безопасности обязательно и для сотрудников, и для клиентов", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнил глава региона, парикмахерские и салоны красоты будут принимать по предварительной записи. В зале должны находиться только два человека - мастер и клиент, очередей быть не должно. После каждого клиента будет проводиться санобработка и дезинфекция помещения, клиенты и сотрудники должны быть в масках и обрабатывать руки. Клиенты с повышенной температурой и признаками ОРВИ не будут обслуживаться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
200011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАртур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
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