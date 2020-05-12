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2020-05-12T13:29
https://ria.ru/20200512/1571319658.html
Госдума во втором чтении одобрила введение индивидуальных тарифов ОСАГО
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РИА Новости

Госдума во втором чтении одобрила введение индивидуальных тарифов ОСАГО

13:29 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Третье чтение возможно 13 мая.
Законопроект предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО: для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для тех, кто постоянно нарушает правила и попадает в ДТП, выше, пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов в рублях будет устанавливать ЦБ РФ в зависимости от технических характеристик и конструктивных особенностей транспортного средства, его собственника (физическое или юридическое лицо), назначения и цели использования (для спецназначения, оперативных служб, бытовых и семейных нужд, предпринимательской деятельности (такси).
Страховщики смогут в границах этих предельных значений устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личностных характеристик страхователя и водителей, в том числе учитывать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства.
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На сайтах страховщиков должны быть размещены калькуляторы для расчета страхователем страховой премии по договору ОСАГО и информация о факторах, применяемых при установлении значений базовых ставок тарифов.
В случае проведения независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший будет обязан сообщить страховщику о месте, дате и времени ее проведения не позднее чем за три дня до дня ее проведения.
Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, но большинство его норм начнут действовать через 90 дней после этого.
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