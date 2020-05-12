Госдума во втором чтении одобрила введение индивидуальных тарифов ОСАГО

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( ОСАГО ). Третье чтение возможно 13 мая.

Законопроект предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО: для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для тех, кто постоянно нарушает правила и попадает в ДТП, выше, пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов в рублях будет устанавливать ЦБ РФ в зависимости от технических характеристик и конструктивных особенностей транспортного средства, его собственника (физическое или юридическое лицо), назначения и цели использования (для спецназначения, оперативных служб, бытовых и семейных нужд, предпринимательской деятельности (такси).

Страховщики смогут в границах этих предельных значений устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личностных характеристик страхователя и водителей, в том числе учитывать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства.

На сайтах страховщиков должны быть размещены калькуляторы для расчета страхователем страховой премии по договору ОСАГО и информация о факторах, применяемых при установлении значений базовых ставок тарифов.

В случае проведения независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший будет обязан сообщить страховщику о месте, дате и времени ее проведения не позднее чем за три дня до дня ее проведения.