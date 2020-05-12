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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:28
https://ria.ru/20200512/1571319529.html
ГД во II чтении временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра
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РИА Новости

ГД во II чтении временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

13:28 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий до октября 2020 года приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля. Третье чтение возможно 13 мая.
Эта норма была внесена в рамках второго чтения законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО. Ее необходимость связана с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО.
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Законопроект разрешает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Страхователь в этом случае должен будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он этого не сделает, то страховщик в случае ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме.
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