На Кубани санатории начнут прием отдыхающих с 1 июня

"С 1 июня - возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 года", - написал Кондратьев. Ранее глава Кубани заявлял, что ущерб курортной отрасли будет непоправим, если Кубань "не выйдет из коронавируса" до 1 июня.

Он также сообщил, что с 23 мая пропуски для передвижения внутри муниципалитетов Кубани будут не нужны. "С 23 мая откроем внутримуниципальное сообщение - в городах и районах пропуски будут не нужны. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится", - написал Кондратьев.