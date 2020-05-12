На Кубани санатории начнут прием отдыхающих с 1 июня

КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, курортный сбор не будет взиматься до начала следующего года, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Кубань начинает поэтапный выход из режима ограничений, сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.
"С 1 июня - возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 года", - написал Кондратьев. Ранее глава Кубани заявлял, что ущерб курортной отрасли будет непоправим, если Кубань "не выйдет из коронавируса" до 1 июня.
Он также сообщил, что с 23 мая пропуски для передвижения внутри муниципалитетов Кубани будут не нужны. "С 23 мая откроем внутримуниципальное сообщение - в городах и районах пропуски будут не нужны. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится", - написал Кондратьев.
Перечислив и другие меры, среди которых снятие ограничений на работу предприятий ряда отраслей, а также ликвидация пропусков на передвижение внутри муниципалитетов, Кондратьев отметил, что они будут приниматься, если позволит эпидобстановка.
Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения. В понедельник Кондратьев сообщил, что регион пока не достиг показателей распространения коронавирусной инфекции, которые позволяют снимать ранее введенные ограничения.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая.
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