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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:25
https://ria.ru/20200512/1571319389.html
Зеленский анонсировал ослабление карантина по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

Зеленский анонсировал ослабление карантина по коронавирусу

13:25 12.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешние показатели заболеваемости COVID-19 в Украине позволяют рассматривать следующие этапы ослабления карантина.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские.
"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - цитирует президента его пресс-служба.
В офисе Зеленского отметили, что в данный момент в стране уже работают 569 продуктовых рынков.
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Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее во вторник заявил, что пока рано снимать ограничения на работу общественного транспорта в Киеве, которые введены в рамках карантина из-за коронавируса.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16023 человек, 425 скончались, 3373 выздоровели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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