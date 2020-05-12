Зеленский анонсировал ослабление карантина по коронавирусу

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - цитирует президента его пресс-служба.