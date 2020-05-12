В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 24

Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар

Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представитель губернатора провинции Нангархар Атолла Хогияни завил, что в результате взрыва на похоронах главы полиции одного из районов погибли 24 человека, 68 получили ранения, сообщает телеканал Представитель губернатора провинции Нангархар Атолла Хогияни завил, что в результате взрыва на похоронах главы полиции одного из районов погибли 24 человека, 68 получили ранения, сообщает телеканал TOLO News.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 56 раненых.

Представитель губернатора отметил, что число жертв может вырасти, так как большинство пострадавших находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram), который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа.

Ранее представитель губернатора провинции заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным офиса губернатора, среди погибших есть член совета провинции Абдулла Маликзай. Помимо этого, ранения получил один парламентарий.