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2020-05-12T13:25
https://ria.ru/20200512/1571319337.html
В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 24
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РИА Новости

В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 24

13:25 12.05.2020
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© REUTERS / ParwizПострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
© REUTERS / Parwiz
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представитель губернатора провинции Нангархар Атолла Хогияни завил, что в результате взрыва на похоронах главы полиции одного из районов погибли 24 человека, 68 получили ранения, сообщает телеканал TOLO News.
Ранее сообщалось о 15 погибших и 56 раненых.
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Представитель губернатора отметил, что число жертв может вырасти, так как большинство пострадавших находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram), который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа.
Ранее представитель губернатора провинции заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным офиса губернатора, среди погибших есть член совета провинции Абдулла Маликзай. Помимо этого, ранения получил один парламентарий.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна действующая в стране группировка. Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
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