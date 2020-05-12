В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 24

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представитель губернатора провинции Нангархар Атолла Хогияни завил, что в результате взрыва на похоронах главы полиции одного из районов погибли 24 человека, 68 получили ранения, сообщает телеканал TOLO News.
Ранее сообщалось о 15 погибших и 56 раненых.
Представитель губернатора отметил, что число жертв может вырасти, так как большинство пострадавших находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram), который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа.
Ранее представитель губернатора провинции заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным офиса губернатора, среди погибших есть член совета провинции Абдулла Маликзай. Помимо этого, ранения получил один парламентарий.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна действующая в стране группировка. Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.