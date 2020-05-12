Голливудский сценарист создаст 3-й сезон мультсериала "Дракоша Тоша"

МОСКВА, 12 мая - Пресс-служба "Той Рой Медиа". Компания "Той Рой Медиа", создатель и дистрибьютор популярного мультсериала "Дракоша Тоша" объявляет о крупной сделке со знаменитым сценаристом Майклом Маурером. Согласно контракту, Маурер разработает сценарий для третьего сезона "Дракоша Тоша" по рассказам знаменитого писателя и автора идеи мультфильма Олега Роя. Старт новых серий намечен на осень 2020 года.

Майкл Маурер является автором сценариев всемирно известных и любимых анимационных сериалов и мультфильмов "Черепашки Ниндзя", "Волшебник страны Оз", "Щелкунчик и мышиный король", "Приключения мишек Гамми" и других. По планам, третий сезон "Дракоша Тоша" будет состоять из 16 серий.

"Я счастлив работать с российским проектом. Это очень интересно и ответственно для меня. "Дракоша Тоша" покорил меня своей добротой. Мне нравится эта добрая история про взаимоотношения людей и про восприятие мира маленькими детьми. Я уверен, что наше сотрудничество позволит мультсериалу найти новую аудиторию в мире и покорить зарубежные рынки", - говорит сценарист Майкл Мауэр.

Проект "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах Ivi, Okko, Wink. В ближайшее время контент появится на платформе tvzavr. "Дракоша Тоша" популярен также на главных детских телеканалах "Карусель", Мама, "МУЛЬТ", и, кроме этого, является обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое достижение аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов.

"Той Рой Медиа" - создатель и дистрибьютор популярного мультсериала "Дракоша Тоша". Это единственный российский анимационный мультсериал для детей от года до 7 лет, созданный на частном капитале. На данный момент вышло уже 2 сезона и 52 серии с красочной и доброй историей. По сюжету малыши панды Няша и Яша живут в уютном домике посреди леса и только познают окружающий мир. У них есть друзья - дракончики. Настоящий - Тоша и дракон-робот нового поколения Дуся. Они - главные воспитатели малышей, а у Тоши есть еще и волшебные пузыри... Мультфильм, рассчитанный на детей от года до 7 лет, содержит воспитательный посыл, развивает осознанное мышление и эмоциональный интеллект. Главные герои учат детей познавать себя и окружающий мир, быть терпеливыми, строить гармоничные отношения с родителями и сверстниками, грамотно и позитивно мыслить, выходить из конфликтных ситуаций самым бережным и храбрым способом, а, главное, верить в чудеса.