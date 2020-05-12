За выходные в Подмосковье выявили 1,8 тысяч нарушений самоизоляции

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За выходные в Подмосковье выявлено 1,8 тысячи нарушений самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности.
"За эти выходные в Московской области выявлено 1,8 тысячи нарушений режима самоизоляции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мониторинг общественных мест с помощью видеокамер системы "Безопасный регион" выявил наибольшее число нарушений в Подольске, Люберцах, Красногорске, Балашихе, Солнечногорске, Одинцово, Химках и Ленинском городском округе.