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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:44
https://ria.ru/20200512/1571319238.html
За выходные в Подмосковье выявили 1,8 тысяч нарушений самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570616301_0:53:820:514_1036x0_80_0_0_5c9fcde093b581dbfc0dea1bec504741.jpg
РИА Новости

За выходные в Подмосковье выявили 1,8 тысяч нарушений самоизоляции

13:24 12.05.2020 (обновлено: 13:44 12.05.2020)
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© Фото : Госадмтехнадзор Московской областиГосадмтехнадзор проверил все мемориалы Подмосковья
Госадмтехнадзор проверил все мемориалы Подмосковья
© Фото : Госадмтехнадзор Московской области
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За выходные в Подмосковье выявлено 1,8 тысячи нарушений самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности.
"За эти выходные в Московской области выявлено 1,8 тысячи нарушений режима самоизоляции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мониторинг общественных мест с помощью видеокамер системы "Безопасный регион" выявил наибольшее число нарушений в Подольске, Люберцах, Красногорске, Балашихе, Солнечногорске, Одинцово, Химках и Ленинском городском округе.
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