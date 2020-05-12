Умер писатель Константин Крылов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский писатель и философ Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.

По ее словам, мужа не стало во вторник в полдень. Причину смерти она не уточнила.

О времени и месте прощания будет объявлено позже.

В апреле Крылова госпитализировали с инсультом. Его состояние врачи оценивали как удовлетворительное.