Умер писатель Константин Крылов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
По ее словам, мужа не стало во вторник в полдень. Причину смерти она не уточнила.
О времени и месте прощания будет объявлено позже.
В апреле Крылова госпитализировали с инсультом. Его состояние врачи оценивали как удовлетворительное.
Известность писателю принесли книги "Поведение", "Особенности национального поведения" и "Нет времени". Также он работал главным редактором газет "Спецназ России" и "Русский марш".