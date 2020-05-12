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2020-05-12T14:17
https://ria.ru/20200512/1571319216.html
Умер писатель Константин Крылов
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РИА Новости

Умер писатель Константин Крылов

13:27 12.05.2020 (обновлено: 14:17 12.05.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкФилософ, писатель, публицист Константин Крылов
Философ, писатель, публицист Константин Крылов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
По ее словам, мужа не стало во вторник в полдень. Причину смерти она не уточнила.
О времени и месте прощания будет объявлено позже.
В апреле Крылова госпитализировали с инсультом. Его состояние врачи оценивали как удовлетворительное.
Известность писателю принесли книги "Поведение", "Особенности национального поведения" и "Нет времени". Также он работал главным редактором газет "Спецназ России" и "Русский марш".
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КультураКонстантин КрыловРоссия
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Robin Bobin
700126
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