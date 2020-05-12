В Башкирии умерла пациентка с коронавирусом

УФА, 12 мая – РИА Новости. Пациентка с коронавирусом, страдавшая легочными заболеваниями, скончалась в больнице в Башкирии, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"За сутки произошел еще один летальный случай... Это женщина 1953 года рождения, страдающая бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких", - сказал на брифинге Забелин.
По его словам, за стуки в регионе зарегистрировано 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Всего в Башкирии зарегистрировано 1647 случаев. В больницах получают лечение 468 человек, из них 11 на ИВЛ, тяжелых с кислородной поддержкой - 46. За сутки выписано 30 человек, итого 466 пациентов вылечились", - сообщил министр.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров ослабил режим самоизоляции, разрешив жителям гулять в парках, покидать жилища, но с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
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