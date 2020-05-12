Число случаев COVID-19 в Иране за сутки выросло на 1481

По его словам, за сутки скончались 48 человек, а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6733.

Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько недель нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель - 802 новых случая, потом он начал вновь расти, дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3-1,7 тысячи случаев за сутки.