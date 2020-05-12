Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:16
https://ria.ru/20200512/1571318792.html
Число случаев COVID-19 в Иране за сутки выросло на 1481
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591743_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_19f5c0ecfe53ebc9ec564624115e4487.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Иране за сутки выросло на 1481

13:16 12.05.2020
180
© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло почти 110,8 тысячи, из которых порядка 6,7 тысячи - со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1481 новый случай заражения COVID-19. Всего (с 19 февраля) заразились 110767 человек. Выздоровели 88357 человек. В процентном соотношении Иран стараниями народа и защитников здоровья людей входит в пятерку лидеров по поправившимся", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По его словам, за сутки скончались 48 человек, а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6733.
Он также добавил, что наибольшее число госпитализаций из-за коронавируса фиксируется в двух провинциях – Тегеране и Хузестане.
Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько недель нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель - 802 новых случая, потом он начал вновь расти, дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3-1,7 тысячи случаев за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Протест против карантинных мер в Берлине
Вчера, 12:24Распространение нового коронавируса
В Германии назвали способ предотвратить вторую волну коронавируса
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТегеран (город)ИранВ мире
Рекомендуем
Сотрудник скорой медицинской помощи перевозит пациента с коронавирусом в больницу в Тегеране, Иран
Власти Ирана заявили, что взяли под контроль ситуацию с COVID-19
Медик
В Иране выявили 1683 новых случая заражения коронавирусом
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране выявили 1383 новых случая заражения коронавирусом
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Число случаев COVID-19 в Швейцарии выросло до 30 380
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 176
Работник муниципалитета в защитном костюме кормит уличных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле, Турция
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1,7 тысячи
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 950
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Во Франции 1771 военнослужащий заразился коронавирусом
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 24
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 53779
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 627
Полиция в Афганистане
В Афганистане 15 человек погибли при взрыве на похоронах
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В США за сутки умерли свыше 1,1 тысячи человек с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
Лента новостейМолния