Число случаев COVID-19 в Иране за сутки выросло на 1481

ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло почти 110,8 тысячи, из которых порядка 6,7 тысячи - со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1481 новый случай заражения COVID-19. Всего (с 19 февраля) заразились 110767 человек. Выздоровели 88357 человек. В процентном соотношении Иран стараниями народа и защитников здоровья людей входит в пятерку лидеров по поправившимся", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за сутки скончались 48 человек, а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6733.
Он также добавил, что наибольшее число госпитализаций из-за коронавируса фиксируется в двух провинциях – Тегеране и Хузестане.
Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько недель нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель - 802 новых случая, потом он начал вновь расти, дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3-1,7 тысячи случаев за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.