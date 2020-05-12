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2020-05-12T13:15
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Госдума вернула во II чтение проект о регистре данных о населении
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РИА Новости

Госдума вернула во II чтение проект о регистре данных о населении

13:15 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Государственная дума на заседании во вторник вернула во второе чтение законопроект о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ; инициатива в течение недели будет обсуждаться с фракциями и экспертами.
Согласно принятой на заседании поправке, до 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании регистра сведений о населении в качестве единственного и обязательного источника получения данных о населении, включаемых в регистр.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил рассмотреть проект в третьем чтении 13 мая. Ему возразили ряд депутатов. Так, представитель КПРФ Николай Коломейцев заявил, что принятие проекта в третьем чтении нужно отложить, продолжить над ним работу и обсудить инициативу в формате парламентских слушаний.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информполитике проанализировать поступающие к проекту замечания и вынести его на обсуждение в третьем чтении на следующей неделе.
"Было три предложения: одно из них - отложить законопроект без закрепления даты; второе предложение - рассмотреть проект завтра. Прозвучало третье предложение отложить его на неделю для рассмотрения дополнительно в рамках комитета, проведения консультаций с фракциями, экспертами... Коллеги, пойдем по третьему варианту, это компромисс", - сказал Володин.
Законопроект о едином регистре сведений о населении РФ был внесен в Госдуму правительством России. Согласно проекту закона, в регистре будут указаны актуальные и достоверные данные о физлице, например, ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство и так далее, а также информация, позволяющая идентифицировать такие сведения: записи акта о рождении, записи акта о смерти, паспорт, данные о регистрационном учете гражданина РФ.
Сведения из федерального регистра будут предоставляться государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также физическому лицу или его законному представителю. Кроме того, согласно проекту, данные из регистра могут быть изменены по обращению физического лица, в отношении которого они составлены, или его законного представителя.
Проект также обязывает уполномоченный орган - Федеральную налоговую службу РФ - обеспечить защиту записи регистра во избежание несанкционированного доступа к ней или ее уничтожения.
Проект также наделяет президента РФ полномочием определять федеральные органы исполнительной власти, которые могут вносить в федеральный регистр ранее не учтенные в государственных информационных системах сведения, а также обрабатывать записи федерального регистра.
Правительство, согласно проекту, сможет определять порядок изменения сведений, содержащихся в записи федерального регистра, на основании обращения физлица или его законного представителя.
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