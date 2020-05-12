В Самарканде усилят карантинные меры по коронавирусу

ТАШКЕНТ, 12 мая - РИА Новости. Власти Власти Узбекистана с 13 мая вновь усиливают карантинные меры в Самарканде , втором по величине городе страны, из-за пренебрежения его жителями мерами предосторожности при распространении коронавируса COVID-19 , заявил РИА Новости во вторник представитель оперштаба при кабмине республики.

Власти страны с 1 апреля в связи с распространением коронавируса ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет было запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

"С 6.00 (4.00 мск) 13 мая в Самарканде будут усилены карантинные правила. Данное решение было принято Специальной республиканской комиссией", - сказал представитель оперштаба. В частности, возобновлен запрет на передвижение автотранспорта, работать смогут только продуктовые магазины, аптеки и рынки, отменены прогулки вблизи мест проживания.

По словам представителя оперштаба, усиление карантина связано с тем, что жители Самарканда стали "пренебрегать основными мерами предосторожности, в частности, правилами социальной дистанции при коронавирусе". По его данным, за последние два дня в этом регионе число выявленных случаев COVID-19 выросло на 12 – до 185.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах. Самарканд был помещен в "красную зону", где могут работать оптовые магазины непродовольственных товаров, рынки строительных материалов, пункты бытовых и банковских услуг.

Столица Узбекистана – Ташкент остается в "желтой зоне", где нет новых зараженных коронавирусом за последние две недели. Разрешена работа непродовольственных магазинов, парикмахерских, салонов красоты, отелей, возобновлена работа такси.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 2509, десять пациентов скончались, 1988 выздоровели.