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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:12
https://ria.ru/20200512/1571318517.html
В Самарканде усилят карантинные меры по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/147599/67/1475996795_0:142:3137:1907_1036x0_80_0_0_73c1915cced14d4309620b55bd4bba20.jpg
РИА Новости

В Самарканде усилят карантинные меры по коронавирусу

13:13 12.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкСамарканд
Самарканд
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в фотобанк
Самарканд. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 мая - РИА Новости. Власти Узбекистана с 13 мая вновь усиливают карантинные меры в Самарканде, втором по величине городе страны, из-за пренебрежения его жителями мерами предосторожности при распространении коронавируса COVID-19, заявил РИА Новости во вторник представитель оперштаба при кабмине республики.
Власти страны с 1 апреля в связи с распространением коронавируса ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет было запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
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"С 6.00 (4.00 мск) 13 мая в Самарканде будут усилены карантинные правила. Данное решение было принято Специальной республиканской комиссией", - сказал представитель оперштаба. В частности, возобновлен запрет на передвижение автотранспорта, работать смогут только продуктовые магазины, аптеки и рынки, отменены прогулки вблизи мест проживания.
По словам представителя оперштаба, усиление карантина связано с тем, что жители Самарканда стали "пренебрегать основными мерами предосторожности, в частности, правилами социальной дистанции при коронавирусе". По его данным, за последние два дня в этом регионе число выявленных случаев COVID-19 выросло на 12 – до 185.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах. Самарканд был помещен в "красную зону", где могут работать оптовые магазины непродовольственных товаров, рынки строительных материалов, пункты бытовых и банковских услуг.
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Столица Узбекистана – Ташкент остается в "желтой зоне", где нет новых зараженных коронавирусом за последние две недели. Разрешена работа непродовольственных магазинов, парикмахерских, салонов красоты, отелей, возобновлена работа такси.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 2509, десять пациентов скончались, 1988 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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