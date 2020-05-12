ГД приняла во II чтении проект об изменении схемы избирательных округов

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о возможности регионов изменять границы избирательных округов в случае существенного изменения численности избирателей.
Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик. Как пояснял РИА Новости Вяткин, проектом предлагается предоставить регионам и муниципалитетам возможность менять схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей.
Отмечается, что все изменения в схему избирательных округов должны производиться не позднее чем за 9 месяцев до дня голосования.
Ко второму чтению был подготовлен ряд поправок. Согласно одной из них, россиян, которые были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, могут лишить права баллотироваться в депутаты и выборные органы в течение пяти лет после погашения судимости. Предложение коснется граждан, осужденных за преступления, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также за убийство новорожденного.
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