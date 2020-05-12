ГД приняла во II чтении проект об изменении схемы избирательных округов

Отмечается, что все изменения в схему избирательных округов должны производиться не позднее чем за 9 месяцев до дня голосования.

Ко второму чтению был подготовлен ряд поправок. Согласно одной из них, россиян, которые были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, могут лишить права баллотироваться в депутаты и выборные органы в течение пяти лет после погашения судимости. Предложение коснется граждан, осужденных за преступления, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также за убийство новорожденного.