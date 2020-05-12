Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Биологи изучили геномы вирусов летучих мышей и обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования подготовлены для Биологи изучили геномы вирусов летучих мышей и обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Current Biology.

Политики и общественность по всему миру продолжают спорить о том, откуда взялся новый коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19. Хотя большинство исследователей считают его наиболее вероятным природным резервуаром летучих мышей, точное происхождение вируса до сих пор неизвестно.

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.

Речь идет об аминокислотной вставке в точке, где встречаются две субъединицы S-белка — S1 и S2, слагающего шипы на поверхности вируса, с помощью которых он прикрепляется к клеткам. Вставка S1/S2 уникальна и присутствует во всех SARS-CoV-2, секвенированных до сих пор.

В обнаруженном учеными вирусе летучих мышей RmYN02 также есть аминокислотные вставки S1/S2, которые, тем не менее, отличаются от вставок в SARS-CoV-2, а это говорит о том, что они возникли в результате независимых событий.

По утверждению исследователей, хотя вирус RmYN02 нельзя назвать прямым эволюционным предшественником SARS-CoV-2, он показывает, что необычные инсерционные события, приводящие к возникновению аминокислотных вставок, могут происходить естественным образом при эволюции.

"С момента открытия SARS-CoV-2 появились необоснованные предположения о том, что вирус имеет искусственное происхождение, — приводятся в пресс-релизе издательского дома CellPress слова руководителя исследования Вайфэн Ши (Weifeng Shi), профессора Института биологии патогенов при Первом медицинском университете Шаньдуна в Китае . — В частности, говорилось о том, что вставка S1/S2 весьма необычна и, возможно, свидетельствует о лабораторных манипуляциях. Наша статья четко показывает, что такие события происходят естественным образом в дикой природе".

Авторы отмечают, что по всей геномной последовательности наиболее близок к SARS-CoV-2 другой вирус — RaTG13, который выявили у летучих мышей в провинции Юньнань в Китае. Но RmYN02 более тесно связан с SARS-CoV-2 в самой длинной кодирующей части генома, где у этих двух вирусов 97,2 процента пересечения РНК.

К счастью, RmYN02 не очень похож на SAR-CoV-2 в области генома, кодирующей ключевой домен, который связывается с человеческим рецептором ACE2, используемым SARS-CoV-2 для заражения клеток-хозяев. Это означает, что он вряд ли представляет опасность для человека.

Исследователи определили RmYN02 на основе анализа 227 образцов вирусов летучих мышей, собранных в провинции Юньнань с мая по октябрь 2019 года, еще до появления SARS-CoV-2.

"С того момента, как в 2005 году выяснилось, что летучие мыши были источником коронавируса SARS, интерес к ним как природным резервуарам разнообразных РНК-вирусов, включая коронавирусы, оставался очень высоким", — рассказывает доктор Ши.

В начале января, вскоре после идентификации SARS-CoV-2, ученые отправили свои образцы на метагеномное секвенирование, в результате которого и сделали открытие.

"Наша работа проливает больше света на эволюционное происхождение SARS-CoV-2, — продолжает ученый. — Ни RaTG13, ни RmYN02 не являются прямыми предшественниками SARS-CoV-2, потому что между этими вирусами все еще существует эволюционный разрыв".