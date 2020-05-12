Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-12T13:53
https://ria.ru/20200512/1571318407.html
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

13:15 12.05.2020 (обновлено: 13:53 12.05.2020)
10239
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Биологи изучили геномы вирусов летучих мышей и обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Current Biology.
Политики и общественность по всему миру продолжают спорить о том, откуда взялся новый коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19. Хотя большинство исследователей считают его наиболее вероятным природным резервуаром летучих мышей, точное происхождение вируса до сих пор неизвестно.
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
Речь идет об аминокислотной вставке в точке, где встречаются две субъединицы S-белка — S1 и S2, слагающего шипы на поверхности вируса, с помощью которых он прикрепляется к клеткам. Вставка S1/S2 уникальна и присутствует во всех SARS-CoV-2, секвенированных до сих пор.
В обнаруженном учеными вирусе летучих мышей RmYN02 также есть аминокислотные вставки S1/S2, которые, тем не менее, отличаются от вставок в SARS-CoV-2, а это говорит о том, что они возникли в результате независимых событий.
По утверждению исследователей, хотя вирус RmYN02 нельзя назвать прямым эволюционным предшественником SARS-CoV-2, он показывает, что необычные инсерционные события, приводящие к возникновению аминокислотных вставок, могут происходить естественным образом при эволюции.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
6 мая, 12:26РИА Наука
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
"С момента открытия SARS-CoV-2 появились необоснованные предположения о том, что вирус имеет искусственное происхождение, — приводятся в пресс-релизе издательского дома CellPress слова руководителя исследования Вайфэн Ши (Weifeng Shi), профессора Института биологии патогенов при Первом медицинском университете Шаньдуна в Китае. — В частности, говорилось о том, что вставка S1/S2 весьма необычна и, возможно, свидетельствует о лабораторных манипуляциях. Наша статья четко показывает, что такие события происходят естественным образом в дикой природе".
Авторы отмечают, что по всей геномной последовательности наиболее близок к SARS-CoV-2 другой вирус — RaTG13, который выявили у летучих мышей в провинции Юньнань в Китае. Но RmYN02 более тесно связан с SARS-CoV-2 в самой длинной кодирующей части генома, где у этих двух вирусов 97,2 процента пересечения РНК.
К счастью, RmYN02 не очень похож на SAR-CoV-2 в области генома, кодирующей ключевой домен, который связывается с человеческим рецептором ACE2, используемым SARS-CoV-2 для заражения клеток-хозяев. Это означает, что он вряд ли представляет опасность для человека.
Исследователи определили RmYN02 на основе анализа 227 образцов вирусов летучих мышей, собранных в провинции Юньнань с мая по октябрь 2019 года, еще до появления SARS-CoV-2.
"С того момента, как в 2005 году выяснилось, что летучие мыши были источником коронавируса SARS, интерес к ним как природным резервуарам разнообразных РНК-вирусов, включая коронавирусы, оставался очень высоким", — рассказывает доктор Ши.
В начале января, вскоре после идентификации SARS-CoV-2, ученые отправили свои образцы на метагеномное секвенирование, в результате которого и сделали открытие.
"Наша работа проливает больше света на эволюционное происхождение SARS-CoV-2, — продолжает ученый. — Ни RaTG13, ни RmYN02 не являются прямыми предшественниками SARS-CoV-2, потому что между этими вирусами все еще существует эволюционный разрыв".
Ученые предполагают, что изучение большего количества образцов вирусов диких животных позволит им приблизиться к ответу на вопрос, откуда именно появился новый коронавирус у людей.
Коронавирус под микроскопом
2 мая, 19:47Распространение нового коронавируса
Ученые предложили новый способ лечения коронавируса
351283427
Обсудить 8
РИА НаукаКоронавирус COVID-19вирусыКоронавирусыбиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаКитай
Популярные комментарии
Эти факты вообще ничего не подтверждают. Клонированная овечка Долли тоже была удивительно похожа на овцу. Понятно, что вирусы одного вида похожи друг на друга. Ну и что? Вот выложили бы в свободный доступ геном вируса, изготовленного в университете Северной Каролины в 2015 году, тогда можно было бы сравнить его с SARS COV2 и выдать заключение, объективно доказывающее либо искусственное, либо естественное его происхождение. Однако же этого не делают, хотя это и несложно сделать.
12 мая, 13:50
generalKleon .
2311001
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
ВОЗ назвала Северную и Южную Америку центром пандемии коронавируса
Ледник
Ученые предсказали катастрофический подъем уровня Мирового океана
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
Женщина у окна
Китайское СМИ рассказало, как правильно проветривать квартиру
Коронавирус COVID-19
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
Российские ученые придумали, как извлечь пользу из токсичных отходов
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА России
Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России
Врач Александр Мясников
Мясников назвал еще одну "заразную болезнь", которую вызвал COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
YouTube-блогер Кори Ла Бэрри
Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения
Женщина, переживающая стресс
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
Каменные артефакты из верхнего палеолита пещеры Бачо Киро, Болгария
Найдены кости самых древних Homo sapiens в Европе
Опыты в лаборатории
Ученые оценили связь коронавируса с бесплодием у женщин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
Лента новостейМолния