Кличко: снимать ограничения для общественного транспорта в Киеве рано

КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что пока рано снимать ограничения на работу общественного транспорта в Киеве, которые введены в рамках карантина из-за коронавируса.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики, полицейские.
"Как мы видим, вирус пока не отступает, и в последнее время у нас неоптимистичная динамика заболевания… Поэтому расслабляться рано, и на первом этапе рано снимать ограничения на работу общественного транспорта, поэтому он пока продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам до 22 мая точно", - заявил Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации. По его словам, решение об открытии метро в столице примет кабмин, "который его и закрыл".
По последним данным Минздрава, на Украине общее число выявленных зараженных коронавирусом на Украине составляет 16 023, скончались 425 человек, 3373 выздоровели. При этом в Киеве количество заразившихся с начала пандемии составляет 1930.
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