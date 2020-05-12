Кличко: снимать ограничения для общественного транспорта в Киеве рано

"Как мы видим, вирус пока не отступает, и в последнее время у нас неоптимистичная динамика заболевания… Поэтому расслабляться рано, и на первом этапе рано снимать ограничения на работу общественного транспорта, поэтому он пока продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам до 22 мая точно", - заявил Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации. По его словам, решение об открытии метро в столице примет кабмин, "который его и закрыл".