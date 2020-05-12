Экс-глава Lamoda Флориан Янсен станет топ-менеджером "Магнита"

"До сих пор "Магнит" не был активен в сфере цифровых технологий, онлайн торговли и инноваций. Мы фокусировали усилия на повышении эффективности традиционных форматов и операционной деятельности компании в целом, а также улучшении нашего предложения покупателям. Нам предстоит еще много пройти на этом пути, однако, пришло время и нам сделать важный шаг в цифровую эру", - отметил президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в релизе.