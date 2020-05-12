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2020-05-12T13:09
https://ria.ru/20200512/1571318231.html
Экс-глава Lamoda Флориан Янсен станет топ-менеджером "Магнита"
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РИА Новости

Экс-глава Lamoda Флориан Янсен станет топ-менеджером "Магнита"

13:09 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлориан Янсен
Флориан Янсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Флориан Янсен. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сооснователь и бывший руководитель интернет-магазина Lamoda Флориан Янсен назначен исполнительным директором "Магнита", он станет одним из заместителей гендиректора торговой сети Яна Дюннинга и будет заниматься цифровой трансформацией ритейлера, говорится в сообщении "Магнита".
"Магнит" ... объявляет о привлечении новой команды для ускорения цифровой трансформации бизнеса во главе с Флорианом Янсеном, который займет должность исполнительного директора компании, а также станет одним из трех заместителей генерального директора "Магнита" Яна Дюннинга", - говорится в сообщении.
Янсен входит в совет директоров ритейлера в качестве независимого директора с июня 2019 года.
В связи с новым назначением он заявил отказ от избрания в совет директоров на годовом собрании акционеров "Магнита" 4 июня. Кроме того, в торговую сеть приходит еще несколько бывших топ-менеджеров из Lamoda - директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.
"Магнит" указывает, что новая команда возглавит процесс масштабной цифровой трансформации ритейлера. Среди приоритетных задач команды - улучшение операционной деятельности за счет внедрения современных технологий, развития IT инфраструктуры, использования продвинутой аналитики и оптимизации бизнес процессов, а также запуск эффективной омниканальной платформы.
"До сих пор "Магнит" не был активен в сфере цифровых технологий, онлайн торговли и инноваций. Мы фокусировали усилия на повышении эффективности традиционных форматов и операционной деятельности компании в целом, а также улучшении нашего предложения покупателям. Нам предстоит еще много пройти на этом пути, однако, пришло время и нам сделать важный шаг в цифровую эру", - отметил президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в релизе.
Член совета директоров "Магнита", президент Marathon Group Александр Винокуров отметил, что в цифровой трансформации "Магнита" есть как базовые задачи по обновлению IT-инфраструктуры и переходу на ERP, так и задачи по внедрению и использованию продвинутой аналитики. "Масштабной представляется задача по переходу к омникальности в широком смысле этого слова: с расширением каналов коммуникации с клиентами, развитием программы лояльности и собственной онлайн платформы", - добавил Винокуров (его слова привели в "Магните").
"Магнит" - один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2020 года находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.
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Флориан ЯнсенLamodaМагнит (компания-ритейлер)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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