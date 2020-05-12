"Ростех" разработал первый отечественный калибратор для тепловизоров

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Холдинг " Холдинг " Росэлектроника " ГК " Ростех " разработал первый отечественный инфракрасный калибратор для точной настройки тепловизоров, дистанционно измеряющих температуру человеческого тела, говорится в сообщении компании.

Для точной работы тепловизора, измеряющего температуру тела человека в режиме потока, необходимо регулярно производить его корректировку. Для этих целей применяются инфракрасные калибраторы или калибраторы на основе "абсолютно черного тела" (объекта, который поглощает все направленное на него излучение и ничего не отражает).

Прибор "Сыч-15" разработан в ЦНИИ "Циклон" (входит в "Росэлектронику"). Он, согласно сообщению, значительно дешевле зарубежных аналогов, а также калибраторов на основе "абсолютно черного тела".

"Новая разработка ЦНИИ "Циклон" обладает всеми необходимыми техническими характеристиками и при этом дешевле зарубежных аналогов. Прибор может использоваться с любыми моделями тепловизоров – как отечественного, так и импортного производства", - приводятся в сообщении слова индустриального директора радиоэлектронного кластера ГК "Ростех" Сергея Сахненко.

"Прибор "Сыч-15" размещается в поле зрения тепловизионной камеры ⎼ заданная температура его излучающей поверхности является эталонной. С помощью специализированного программного обеспечения тепловизор автоматически фиксирует все изображения в поле зрения, температура которых превышает заданный программный порог. Например, людей с повышенной температурой тела – более 37 градусов. При этом погрешность измерений не превышает 0,1 градуса", - уточняется в релизе.