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2020-05-12T13:33
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"Ростех" разработал первый отечественный калибратор для тепловизоров
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РИА Новости

"Ростех" разработал первый отечественный калибратор для тепловизоров

13:33 12.05.2020
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© Фото : РостехСтенд корпорации "Ростех"
Стенд корпорации Ростех
© Фото : Ростех
Стенд корпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" ГК "Ростех" разработал первый отечественный инфракрасный калибратор для точной настройки тепловизоров, дистанционно измеряющих температуру человеческого тела, говорится в сообщении компании.
Для точной работы тепловизора, измеряющего температуру тела человека в режиме потока, необходимо регулярно производить его корректировку. Для этих целей применяются инфракрасные калибраторы или калибраторы на основе "абсолютно черного тела" (объекта, который поглощает все направленное на него излучение и ничего не отражает).
Прибор "Сыч-15" разработан в ЦНИИ "Циклон" (входит в "Росэлектронику"). Он, согласно сообщению, значительно дешевле зарубежных аналогов, а также калибраторов на основе "абсолютно черного тела".
"Новая разработка ЦНИИ "Циклон" обладает всеми необходимыми техническими характеристиками и при этом дешевле зарубежных аналогов. Прибор может использоваться с любыми моделями тепловизоров – как отечественного, так и импортного производства", - приводятся в сообщении слова индустриального директора радиоэлектронного кластера ГК "Ростех" Сергея Сахненко.
"Прибор "Сыч-15" размещается в поле зрения тепловизионной камеры ⎼ заданная температура его излучающей поверхности является эталонной. С помощью специализированного программного обеспечения тепловизор автоматически фиксирует все изображения в поле зрения, температура которых превышает заданный программный порог. Например, людей с повышенной температурой тела – более 37 градусов. При этом погрешность измерений не превышает 0,1 градуса", - уточняется в релизе.
"Опытный образец устройства уже создан, проведены необходимые испытания, получена декларация о соответствии требованиям технических регламентов ЕврАзЭС. Мы готовы к серийному производству до 3 тысяч калибраторов ежемесячно", ⎼ добавил Сахненко.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
23 апреля, 11:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московская компания поставит тепловизоры для контроля температуры тела
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Евразийский экономический союзРоссийская электроникаРостехТехнологии
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