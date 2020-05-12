Экс-мэра Иркутска сняли с поста секретаря городского отделения ЕР

"На заседании президиума регионального политического совета ИРО партии "Единая Россия" под председательством секретаря отделения Сергея Сокола было принято решение об освобождении Дмитрия Бердникова от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.