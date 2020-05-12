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2020-05-12T13:05
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Экс-мэра Иркутска сняли с поста секретаря городского отделения ЕР
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РИА Новости

Экс-мэра Иркутска сняли с поста секретаря городского отделения ЕР

13:05 12.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Партия "Единая Россия". Архивное фото
ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Президиум регсовета Иркутского регионального отделения (ИРО) партии "Единая Россия" освободил бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова от должности секретаря Иркутского городского отделения партии, сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
"На заседании президиума регионального политического совета ИРО партии "Единая Россия" под председательством секретаря отделения Сергея Сокола было принято решение об освобождении Дмитрия Бердникова от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
В марте 2020 года дума Иркутска приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова, который перешел на работу в правительство региона.
Исполняющим полномочия секретаря Иркутского городского отделения назначен депутат думы Иркутска, директор энергозавода – главный энергетик Иркутского авиационного завода Алексей Савельев.
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Иркутский авиационный заводЕдиная РоссияИркутскПолитика
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