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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:09
https://ria.ru/20200512/1571317831.html
ВОЗ назвала Северную и Южную Америку центром пандемии коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045811_0:149:3071:1876_1036x0_80_0_0_e0c2d6afe75ea79479efa61d229be1c5.jpg
РИА Новости

ВОЗ назвала Северную и Южную Америку центром пандемии коронавируса

13:03 12.05.2020 (обновлено: 15:09 12.05.2020)
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© REUTERS / Andrew KellyМедики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
© REUTERS / Andrew Kelly
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
ЖЕНЕВА, 12 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Центром пандемии COVID-19 стали Северная и Южная Америка, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
Она пояснила, что на обоих материках количество случаев заражения растет, а наибольшее число в мире приходится на США.
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По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране коронавирус нашли у 1 347 936 человек.
Также Харрис сообщила, что вирус SARS-CoV-2 живет на различных поверхностях до нескольких дней, поэтому важна дезинфекция и мытье рук с мылом.
По ее словам, уборщики и мусорщики становятся ключевыми игроками в борьбе с распространением коронавируса.
Коронавирусу, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены свыше четырех миллионов человек по всему миру, как минимум 278 тысяч из них скончались.
В России зарегистрировали 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисВОЗЮжная АмерикаСеверная АмерикаСШАВ мире
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