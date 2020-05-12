ВОЗ назвала Северную и Южную Америку центром пандемии коронавируса

ЖЕНЕВА, 12 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Центром пандемии COVID-19 стали Северная и Южная Центром пандемии COVID-19 стали Северная и Южная Америка , заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис

Она пояснила, что на обоих материках количество случаев заражения растет, а наибольшее число в мире приходится на США.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране коронавирус нашли у 1 347 936 человек.

Также Харрис сообщила, что вирус SARS-CoV-2 живет на различных поверхностях до нескольких дней, поэтому важна дезинфекция и мытье рук с мылом.

По ее словам, уборщики и мусорщики становятся ключевыми игроками в борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирусу, по последним данным Всемирной организации здравоохранения , оказались подвержены свыше четырех миллионов человек по всему миру, как минимум 278 тысяч из них скончались.

В России зарегистрировали 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.