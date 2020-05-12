Кличко заявил о росте числа нуждающихся в госпитализации из-за COVID-19

КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом пациентов в Киеве, которым необходима госпитализация, увеличилось, власти вернут снятые в понедельник ограничительные меры, если ситуация в украинской столице резко ухудшится, сообщил на брифинге во вторник мэр Киева Виталий Кличко.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики, полицейские.
"У нас увеличивается число инфицированных, которым нужна госпитализация. В стационарах местных больниц находятся на эту минуту 218 больных коронавирусом и 99 с подозрением на это заболевание, 56 пациентов с тяжелом состоянии, семеро из них подключены к искусственной вентиляции легких", - заявил Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации. Всего, по словам Кличко, за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 59 киевлян, один случай – летальный.
Мэр украинской столицы добавил, что в случае инфекционного взрыва коек в больницах будет недостаточно. "Вирус не отступил. Опасность реальная, и только от самосознания каждого, от того, как мы придерживаемся правил, зависит развитие ситуации", - добавил Кличко.
По его словам, в случае, если через неделю ситуация в Киеве резко ухудшится, то не будет другого выхода, как вернуться к ранее введенным ограничениям.
По последним данным минздрава, на Украине общее число выявленных зараженных коронавирусом составляет 16023, скончались 425 человек, 3373 выздоровели. При этом в Киеве число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии составляет 1930.
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