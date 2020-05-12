Кличко заявил о росте числа нуждающихся в госпитализации из-за COVID-19

"У нас увеличивается число инфицированных, которым нужна госпитализация. В стационарах местных больниц находятся на эту минуту 218 больных коронавирусом и 99 с подозрением на это заболевание, 56 пациентов с тяжелом состоянии, семеро из них подключены к искусственной вентиляции легких", - заявил Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации. Всего, по словам Кличко, за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 59 киевлян, один случай – летальный.