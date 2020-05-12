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2020-05-12T12:57
https://ria.ru/20200512/1571317489.html
На Ямале рядом с заводом "дочки" "Газпрома" нашли останки человека
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РИА Новости

На Ямале рядом с заводом "дочки" "Газпрома" нашли останки человека

12:57 12.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая - РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют, кому принадлежат человеческие останки, найденные рядом с заводом "дочки" "Газпрома", сообщает региональное управление СК РФ.
"Следственным отделом по городу Новый Уренгой... проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека. По данным следствия, 6 мая на территории Пуровского района в районе завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" обнаружены останки тела человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи назначили комплекс судебно-криминалистических экспертиз, чтобы установить личность человека и причины его смерти.
Сотрудник полиции
18 сентября 2019, 15:19
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ГазпромСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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