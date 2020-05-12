На Ямале рядом с заводом "дочки" "Газпрома" нашли останки человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая - РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют, кому принадлежат человеческие останки, найденные рядом с заводом "дочки" "Газпрома", сообщает региональное управление СК РФ.
"Следственным отделом по городу Новый Уренгой... проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека. По данным следствия, 6 мая на территории Пуровского района в районе завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" обнаружены останки тела человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи назначили комплекс судебно-криминалистических экспертиз, чтобы установить личность человека и причины его смерти.
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