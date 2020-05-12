На Ямале рядом с заводом "дочки" "Газпрома" нашли останки человека

"Следственным отделом по городу Новый Уренгой... проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека. По данным следствия, 6 мая на территории Пуровского района в районе завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" обнаружены останки тела человека", - говорится в сообщении.