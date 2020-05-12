В МЧС оценили ситуацию с весенним половодьем в регионах

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Активная фаза весеннего половодья завершилась на территории 50 регионов России, продолжается еще более чем в 30 субъектах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории 50 субъектов активная фаза половодья завершена, в 32 - продолжается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 15 регионах страны остаются подтопленными паводковыми водами 19 низководных мостов, 23 участка автомобильных дорог, 507 приусадебных участков, а также 35 жилых домов.
Представитель ведомства добавил, что в результате паводка в стране отрезаны 30 населенных пунктов. Для жизнеобеспечения населения организована работа лодочных переправ.