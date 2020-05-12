Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T12:55
https://ria.ru/20200512/1571317406.html
В МЧС оценили ситуацию с весенним половодьем в регионах
https://cdn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_f51a0d1d4b458df1432b81bcd873a117.jpg
РИА Новости

В МЧС оценили ситуацию с весенним половодьем в регионах

12:55 12.05.2020
90
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Активная фаза весеннего половодья завершилась на территории 50 регионов России, продолжается еще более чем в 30 субъектах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории 50 субъектов активная фаза половодья завершена, в 32 - продолжается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 15 регионах страны остаются подтопленными паводковыми водами 19 низководных мостов, 23 участка автомобильных дорог, 507 приусадебных участков, а также 35 жилых домов.
Представитель ведомства добавил, что в результате паводка в стране отрезаны 30 населенных пунктов. Для жизнеобеспечения населения организована работа лодочных переправ.
Карета скорой помощи в Канаде
29 апреля, 02:26
В Канаде около 12 тысяч человек покинули свои дома из-за половодья
000002
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Рекомендуем
Лесной пожар
В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали об очагах природных пожаров
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге следователи возбудили дела из-за утечки таможенных данных
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ямале рядом с заводом "дочки" "Газпрома" нашли останки человека
Пассажирские поезда РЖД
РЖД продают билеты в поезда с учетом социальной дистанции до конца мая
Партия Единая Россия
Экс-мэра Иркутска сняли с поста секретаря городского отделения ЕР
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Мэр Парижа призвала открыть парки и сады в городе
Президент РФ Владимир Путин
Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки
Аппарат ИВЛ
Минздрав намерен дооснастить медучреждения онкопрофиля аппаратами ИВЛ
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В КБР не подтвердили коронавирус у пациентки, умершей от пневмонии
Столица Киргизии город Бишкек
В посольстве Киргизии рассказали о планах по вывозу граждан из России
Автомобили дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
МЧС обработало более 6,5 миллиона "квадратов" социально значимых объектов
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Австрия намерена договориться со Швейцарией об отмене контроля на границе
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Беглов поручил провести проверку во всех стационарах Петербурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
Лента новостейМолния