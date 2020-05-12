В КБР не подтвердили коронавирус у пациентки, умершей от пневмонии

"По уточненным данным, у одной из умерших сегодня ночью – жительницы станицы Екатериноградской - не был подтвержден коронавирус. Она экстренно поступила в госпиталь в Прохладном с пневмонией, от которой и скончалась", - сказал собеседник агентства.