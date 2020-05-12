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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:54
https://ria.ru/20200512/1571317333.html
В КБР не подтвердили коронавирус у пациентки, умершей от пневмонии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В КБР не подтвердили коронавирус у пациентки, умершей от пневмонии

12:54 12.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Одна из скончавшихся в Кабардино-Балкарии за сутки пациенток, по уточненным данным, не была инфицирована COVID-19, она умерла от пневмонии, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее оперштаб сообщил, что в КБР за сутки скончались три пациента с коронавирусом, общее число умерших в регионе составило семь человек.
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"По уточненным данным, у одной из умерших сегодня ночью – жительницы станицы Екатериноградской - не был подтвержден коронавирус. Она экстренно поступила в госпиталь в Прохладном с пневмонией, от которой и скончалась", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что таким образом в республике на сегодняшний день зарегистрировано шесть смертей больных с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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