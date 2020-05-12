В КБР не подтвердили коронавирус у пациентки, умершей от пневмонии

НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Одна из скончавшихся в Кабардино-Балкарии за сутки пациенток, по уточненным данным, не была инфицирована COVID-19, она умерла от пневмонии, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее оперштаб сообщил, что в КБР за сутки скончались три пациента с коронавирусом, общее число умерших в регионе составило семь человек.
"По уточненным данным, у одной из умерших сегодня ночью – жительницы станицы Екатериноградской - не был подтвержден коронавирус. Она экстренно поступила в госпиталь в Прохладном с пневмонией, от которой и скончалась", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что таким образом в республике на сегодняшний день зарегистрировано шесть смертей больных с коронавирусом.
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