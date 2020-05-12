Минздрав намерен дооснастить медучреждения онкопрофиля аппаратами ИВЛ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минздрав РФ планирует расширить перечень медизделий, предназначенных для переоснащения медицинских организаций, подведомственных региональным властям и оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, добавив аппарат для искусственной вентиляции легких, следует из проекта приказа министерства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В соответствии с предложениями главных внештатных специалистов Минздрава России, в целях повышения качества оказания медицинской помощи онкологического профиля, проект приказа дополнен позициями "Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги" и "Ректоскоп с волоконным световодом",- говорится в пояснительной записке к проекту.
Планируется, что приказ вступит в силу с 1 января 2021 года, уточняется в документе.