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2020-05-12T12:51
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Минздрав намерен дооснастить медучреждения онкопрофиля аппаратами ИВЛ
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РИА Новости

Минздрав намерен дооснастить медучреждения онкопрофиля аппаратами ИВЛ

12:51 12.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минздрав РФ планирует расширить перечень медизделий, предназначенных для переоснащения медицинских организаций, подведомственных региональным властям и оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, добавив аппарат для искусственной вентиляции легких, следует из проекта приказа министерства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В соответствии с предложениями главных внештатных специалистов Минздрава России, в целях повышения качества оказания медицинской помощи онкологического профиля, проект приказа дополнен позициями "Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги" и "Ректоскоп с волоконным световодом",- говорится в пояснительной записке к проекту.
Планируется, что приказ вступит в силу с 1 января 2021 года, уточняется в документе.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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