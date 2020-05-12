Минздрав намерен дооснастить медучреждения онкопрофиля аппаратами ИВЛ

"В соответствии с предложениями главных внештатных специалистов Минздрава России, в целях повышения качества оказания медицинской помощи онкологического профиля, проект приказа дополнен позициями "Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги" и "Ректоскоп с волоконным световодом",- говорится в пояснительной записке к проекту.