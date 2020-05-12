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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:46
https://ria.ru/20200512/1571316736.html
Мэр Парижа призвала открыть парки и сады в городе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_cb54cf41d89b83d58a84fe70e09f0617.jpg
РИА Новости

Мэр Парижа призвала открыть парки и сады в городе

12:44 12.05.2020 (обновлено: 12:46 12.05.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго попросила открыть парки во французской столицы, подчеркнув, что ношение масок там, как и на всех улицах города, должно стать обязательным.
В понедельник, 11 мая, Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей. Также в Париже, который входит в так называемую "красную зону", где коронавирус по-прежнему активно циркулирует, остаются закрытыми парки.
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"Принимая во внимание потребности парижан, поскольку Париж - очень густонаселенный город, я повторяю свою просьбу открыть парки и сады с обязательным ношением маски, что также должно иметь место на всех улицах нашего города", - написала Идальго на своей странице в Twitter.
Ношение масок с 11 мая является обязательным только в общественном транспорте, за несоблюдение этой нормы предусматривается штраф.
По последним данным, число жертв коронавируса во Франции составляется 26,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнн ИдальгоФранцияПарижВ мире
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