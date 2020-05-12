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Религия и мировоззрение
2020-05-12T12:44
https://ria.ru/20200512/1571316713.html
Раввин Берл Лазар онлайн откроет традиционный парад на Лаг-Ба-Омер 12 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563973223_0:346:2206:1587_1036x0_80_0_0_d229b9ae31fc5a0eb4b250607f0ad33a.jpg
РИА Новости

Раввин Берл Лазар онлайн откроет традиционный парад на Лаг-Ба-Омер 12 мая

12:44 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России
Главный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар во вторник откроет традиционный парад в рамках еврейского праздника Лаг-Ба-Омер, который обычно устраивается по всему миру для еврейских детей, сообщила пресс-служба Лазара.
"В этом году из-за режима карантина парад пройдет в режиме онлайн. В программе также выступление фокусника, песни и танцы с певцом Симхой Фридманом, прямое включение из Израиля, где пройдет торжественное зажигание огня на горе Мирон, где похоронен великий мудрец Торы Шимон бар Йохай, и другие развлечения", - говорится в сообщении.
Обычно в ходе парада проходит шествие барабанщиков. В этом году оно также пройдет в удаленном режиме. Ученики еврейских школ, входящих в систему образования "Ор Авнер", в связи с этим уже записали ролики, на которых они отбивают определенный ритм любыми подручными средствами (ложками, палочками, руками, карандашами).
"К началу праздника, который в этом году приходится на 12 мая, общее видео с барабанящими учениками еврейских школ будет показано в ходе онлайн-парада", - сообщается в пресс-релизе
Лаг-ба-Омер установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков.
Парад в честь Лаг-ба-Омера впервые был проведен в Нью-Йорке в 1981 году по инициативе 7-го Любавичского ребе Менахем-Мендла Шнеерсона. Тогда он прошел в знак солидарности с евреями Советского Союза, которым отказывали в праве на выезд из страны и ущемляли их религиозные права. С тех пор парады проводят ежегодно по всему миру в знак единства всех евреев.
Праздник Лаг ба-омер в Московском еврейском общинном центре
7 мая 2015, 16:41Религия и мировоззрение
Московская еврейская община отметила Лаг ба-омерНа торжество Московского еврейского общинного центра собрались несколько сотен детей с родителями.
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Религия и мировоззрениеевреиРелигияНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарНью-Йорк (город)ИзраильВ мире
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