Раввин Берл Лазар онлайн откроет традиционный парад на Лаг-Ба-Омер 12 мая

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар во вторник откроет традиционный парад в рамках еврейского праздника Лаг-Ба-Омер, который обычно устраивается по всему миру для еврейских детей, сообщила пресс-служба Лазара.

"В этом году из-за режима карантина парад пройдет в режиме онлайн. В программе также выступление фокусника, песни и танцы с певцом Симхой Фридманом, прямое включение из Израиля, где пройдет торжественное зажигание огня на горе Мирон, где похоронен великий мудрец Торы Шимон бар Йохай, и другие развлечения", - говорится в сообщении.

Обычно в ходе парада проходит шествие барабанщиков. В этом году оно также пройдет в удаленном режиме. Ученики еврейских школ, входящих в систему образования "Ор Авнер", в связи с этим уже записали ролики, на которых они отбивают определенный ритм любыми подручными средствами (ложками, палочками, руками, карандашами).

"К началу праздника, который в этом году приходится на 12 мая, общее видео с барабанящими учениками еврейских школ будет показано в ходе онлайн-парада", - сообщается в пресс-релизе

Лаг-ба-Омер установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков.