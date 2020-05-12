В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине

"По данным следствия, днем 11 мая 2020 года мужчина, имея умысел на совершение грабежа, подошел к машине, припаркованной на улице Ладожской, и нанес несколько ударов в область головы водителю, потребовав передать ему все денежные средства и ключи от автомобиля", - сказала Иванова.