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В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине
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РИА Новости

В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине

12:43 12.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мужчину в Москве задержали после того, как он ранил двух водителей, угнал машину и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Следователи завели уголовное дело по статьям "Покушение на грабеж с применением насилия", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Разбой" и "Применение насилия в отношения представителя власти".
"По данным следствия, днем 11 мая 2020 года мужчина, имея умысел на совершение грабежа, подошел к машине, припаркованной на улице Ладожской, и нанес несколько ударов в область головы водителю, потребовав передать ему все денежные средства и ключи от автомобиля", - сказала Иванова.
По ее словам, нападавшего попытался остановить прохожий, но тот ударил его ножом в ногу и скрылся. В тот же день злоумышленник напал на водителя Ford Transit, которого ударил ножом в плечо и похитил автомобиль. После этого подозреваемого заметил полицейский.
"Представители власти попытались пресечь его противоправную деятельность, однако тот совершил наезд на одного из сотрудников полиции", - отметила Иванова.
Она рассказала, что полицейским удалось остановить машину и задержать водителя.
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