В АЕБ рассказали о падении продаж в российском автопроме из-за COVID-19

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский автопром в апреле столкнулся с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых Ассоциацией европейского бизнеса, говорится в сообщении ассоциации к отчету о продажах новых легковых машин и LCV в апреле.

Согласно отчету, продажи автотехники просели в апреле на 72,4% в годовом выражении и составили почти 39 тысяч машин.

"После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года, в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%. Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ", - комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

"Черный апрель" 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае", - также продолжает он.