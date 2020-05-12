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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:39
https://ria.ru/20200512/1571316526.html
В АЕБ рассказали о падении продаж в российском автопроме из-за COVID-19
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РИА Новости

В АЕБ рассказали о падении продаж в российском автопроме из-за COVID-19

12:39 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили в павильоне автосалона
Автомобили в павильоне автосалона
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили в павильоне автосалона. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский автопром в апреле столкнулся с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых Ассоциацией европейского бизнеса, говорится в сообщении ассоциации к отчету о продажах новых легковых машин и LCV в апреле.
Согласно отчету, продажи автотехники просели в апреле на 72,4% в годовом выражении и составили почти 39 тысяч машин.
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"После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года, в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%. Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ", - комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
"Черный апрель" 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае", - также продолжает он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАссоциация европейского бизнесаЭкономика
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