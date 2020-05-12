Лукашенко призвал бороться с коронавирусом без истерии

МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и медицинских работников бороться с распространением коронавируса COVID-19 в республике спокойно и без "истерии".
Ранее глава государства неоднократно сравнивал пандемию коронавируса с психозом.
"Давайте без истерии, спокойно в этом направлении работать. Кадры расставлены", - заявил Лукашенко на совещании с членами правительства и руководством администрации президента. Подробности приводит Sputnik Беларусь. Глава республики также отметил, что в ближайшее время система работы в этой сфере будет подвергнута мониторингу на различных уровнях.
При этом Лукашенко призвал уделить внимание заболеваемости пневмониями, и не только вызванными коронавирусом. "Вчера я дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19, у нас этот прогноз есть, а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным… У нас, и не только у нас, везде, проблема номер один в лечении - это пневмонии", - сказал он.
Белорусский лидер обратил внимание, что в стране уже нет такого прироста заболеваемости пневмониями, как было даже две-три недели назад. "Дай бог нам на этом уровне выдержать", - заметил Лукашенко.
Президент также отреагировал на появившуюся в интернете информацию, что в больницах врачи, в частности, в Гродненской области, якобы выписывают из больниц не вылечившихся людей на долечивание в санатории. Лукашенко уточнил, что его "непреклонное, жесткое требование" к минздраву и коллективам больниц - в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей, поскольку такая закрытая обстановка и невозможность выйти на улицу "давят" на людей психологически.
"Поэтому если есть нормальная динамика в лечении непосредственно в больнице, лечащие врачи видят, что человек себя нормально чувствует, мы его переводим на санаторно-курортное лечение", - сказал президент, подчеркнув, что речь идет именно о долечивании пациентов, а не о лечении как таковом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. На понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии выросло до 23906, в том числе умерли 135 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.