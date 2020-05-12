Лукашенко призвал бороться с коронавирусом без истерии

При этом Лукашенко призвал уделить внимание заболеваемости пневмониями, и не только вызванными коронавирусом. "Вчера я дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19, у нас этот прогноз есть, а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным… У нас, и не только у нас, везде, проблема номер один в лечении - это пневмонии", - сказал он.