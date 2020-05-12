Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T12:37
https://ria.ru/20200512/1571316344.html
Госдума приняла закон о продлении эксперимента по цифровому голосованию
https://cdn25.img.ria.ru/images/155553/07/1555530703_0:216:2580:1667_1036x0_80_0_0_cba841ee23af3a65ab7bd01960143185.jpg
РИА Новости

Госдума приняла закон о продлении эксперимента по цифровому голосованию

12:37 12.05.2020
1297
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТерминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на выборах 13 сентября 2020 года.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от "Единой России" во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.
Владимир Жириновский
Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии
Инициатива предлагает организовать голосование на цифровых участках для граждан РФ, которые в этот день не могут голосовать по месту жительства, при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, депутатов законодательных собраний и высших должностных лиц субъектов РФ в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Для участия в голосовании на цифровом избирательном участке избиратель должен подать соответствующее заявление через портал Госуслуг или через МФЦ, в установленных ЦИК случаях заявление можно подать через территориальные и участковые комиссии. Перечень цифровых участков будет утверждаться решением ЦИК РФ на основании предложений избиркомов субъектов РФ.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
29 апреля, 13:45Голосование по поправкам в Конституцию
Эпидемиолог оценил возможность голосования в России летом или осенью
4220031
Обсудить 0
Ольга СавастьяноваЦИК РФГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
Рекомендуем
Город Краснодар
В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Москвичи смогут оформить спецпропуск через СМС
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы
На юге Москвы произошел пожар в 22-этажном жилом доме
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Экологи призвали использовать многоразовые перчатки при пандемии
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния