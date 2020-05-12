Госдума приняла закон о продлении эксперимента по цифровому голосованию

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на выборах 13 сентября 2020 года.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от "Единой России" во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.
Инициатива предлагает организовать голосование на цифровых участках для граждан РФ, которые в этот день не могут голосовать по месту жительства, при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, депутатов законодательных собраний и высших должностных лиц субъектов РФ в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Для участия в голосовании на цифровом избирательном участке избиратель должен подать соответствующее заявление через портал Госуслуг или через МФЦ, в установленных ЦИК случаях заявление можно подать через территориальные и участковые комиссии. Перечень цифровых участков будет утверждаться решением ЦИК РФ на основании предложений избиркомов субъектов РФ.