Госдума приняла закон о продлении эксперимента по цифровому голосованию

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на выборах 13 сентября 2020 года.

Инициатива предлагает организовать голосование на цифровых участках для граждан РФ, которые в этот день не могут голосовать по месту жительства, при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, депутатов законодательных собраний и высших должностных лиц субъектов РФ в единый день голосования 13 сентября 2020 года.