В Якутии поэтапно снимут ограничения в четырех территориальных зонах

ЯКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Якутия поэтапно снимает ограничения по коронавирусу в четырех территориальных зонах, заявил на ежедневном брифинге оперативного штаба глава республики Айсен Николаев.
Как отметил глава Якутии, за минувшие сутки в регионе выявлено 55 новых случаев коронавируса. За весь период в регионе официально зарегистрировано 606 случаев заболевания COVID-19, из них 117 человек полностью излечились, четыре летальных исхода.
В понедельник президент страны Владимир Путин заявил, что все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом.
Ранее сообщалось, что указ о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в республике Николаев подписал 10 мая. Согласно документу, в Арктике, в труднодоступных местах и в сельских районах снимаются все ограничения, только на мероприятия можно собираться не более 50 человек. В Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим самоизоляции продлевается до 31 мая. При этом заработают ателье, химчистки, ремонт обуви, то есть бытовые услуги, где нет непосредственного контакта с клиентами. Также можно будет самостоятельно заниматься спортом на открытом воздухе. В сельских муниципальных образованиях откроются предприятия торговли и парикмахерские с условием соблюдения социального дистанцирования и проведения дезинфекции. С 12 мая отменяется карантин в городе Алдане, где ситуация стабилизировалась, но в городе будет продолжен режим самоизоляции, как и во всем районе.
"У нас четыре зоны… Если будут серьезные улучшения ситуации, мы всегда сможем снимать эти ограничения раньше… По Чаянде и Кутане мы будем рассматривать отдельно, тоже в зависимости от ситуации в этих объектах", - сказал Николаев.
По данным оперштаба, на 12 мая лабораториями республики обработано 1080 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 588 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф