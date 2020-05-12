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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:34
https://ria.ru/20200512/1571316197.html
В Якутии поэтапно снимут ограничения в четырех территориальных зонах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156216/34/1562163466_0:38:3170:1821_1036x0_80_0_0_9e352accd542fd12e56a947eb8c6b488.jpg
РИА Новости

В Якутии поэтапно снимут ограничения в четырех территориальных зонах

12:34 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Якутия поэтапно снимает ограничения по коронавирусу в четырех территориальных зонах, заявил на ежедневном брифинге оперативного штаба глава республики Айсен Николаев.
Как отметил глава Якутии, за минувшие сутки в регионе выявлено 55 новых случаев коронавируса. За весь период в регионе официально зарегистрировано 606 случаев заболевания COVID-19, из них 117 человек полностью излечились, четыре летальных исхода.
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В понедельник президент страны Владимир Путин заявил, что все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом.
Ранее сообщалось, что указ о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в республике Николаев подписал 10 мая. Согласно документу, в Арктике, в труднодоступных местах и в сельских районах снимаются все ограничения, только на мероприятия можно собираться не более 50 человек. В Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим самоизоляции продлевается до 31 мая. При этом заработают ателье, химчистки, ремонт обуви, то есть бытовые услуги, где нет непосредственного контакта с клиентами. Также можно будет самостоятельно заниматься спортом на открытом воздухе. В сельских муниципальных образованиях откроются предприятия торговли и парикмахерские с условием соблюдения социального дистанцирования и проведения дезинфекции. С 12 мая отменяется карантин в городе Алдане, где ситуация стабилизировалась, но в городе будет продолжен режим самоизоляции, как и во всем районе.
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"У нас четыре зоны… Если будут серьезные улучшения ситуации, мы всегда сможем снимать эти ограничения раньше… По Чаянде и Кутане мы будем рассматривать отдельно, тоже в зависимости от ситуации в этих объектах", - сказал Николаев.
По данным оперштаба, на 12 мая лабораториями республики обработано 1080 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 588 человек.
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