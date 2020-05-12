В Якутии поэтапно снимут ограничения в четырех территориальных зонах

"У нас четыре зоны… Если будут серьезные улучшения ситуации, мы всегда сможем снимать эти ограничения раньше… По Чаянде и Кутане мы будем рассматривать отдельно, тоже в зависимости от ситуации в этих объектах", - сказал Николаев.