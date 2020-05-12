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Онлайн-конференция главы Комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова
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РИА Новости

Онлайн-конференция главы Комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова

12:31 12.05.2020
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15 мая в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Анатолия АКСАКОВА, посвященную текущей ситуации в банковском секторе и ее перспективам после окончания пандемии коронавируса.
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ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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