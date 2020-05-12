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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:30
https://ria.ru/20200512/1571315870.html
Лукашенко призвал бизнес "шевелиться" и искать работу
https://cdn24.img.ria.ru/images/70271/91/702719195_0:170:2954:1832_1036x0_80_0_0_c7868fcdb9af76f632364881566d0189.jpg
РИА Новости

Лукашенко призвал бизнес "шевелиться" и искать работу

12:30 12.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский бизнес должен не только рассчитывать на поддержку со стороны государства в условиях пандемии нового коронавируса, но и сам должен "шевелиться" в поисках работы.

"Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу", - заявил Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что не стоит надеяться исключительно на помощь со стороны.

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В качестве примера он привел ресторанный бизнес и отдельных его представителей, которые смогли переориентироваться на доставку готовых блюд на дом, предприятиям. "Люди, если хотят работать, нашли новую форму", - отметил белорусский лидер.
В качестве еще одного примера он привел калийную отрасль, доходы которой за последнее время снизились. "Потому что рынки закрылись, движения никакого не было. Тем не менее они нашли возможность в этой ситуации договориться с Китайской Народной Республикой и другими рынками и получить денежные средства, поставляя свои товары. То есть люди шевелятся, стараются договориться", - сказал Лукашенко.
В то же время, отметил он, есть отрасли, которые в сложившихся условиях объективно не имеют возможности работать, например, авиакомпания "Белавиа" из-за закрытия границ рядом государств в связи с коронавирусом. В подобной ситуации поддержку должно оказать государство, уточнил президент.
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"Да, сегодня невозможно поставить куда-либо на рынки продукцию. Но надо договориться. Через неделю, месяц откроются рынки, и у вас будет готовый договор, вы поставите свой товар. И это тоже форма работы. Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя", - сказал Лукашенко.
При этом он потребовал в нынешних непростых условиях приложить максимум усилий для сохранения трудовых коллективов. "Все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Прежде всего - губернаторам. Они разберутся, кого поддерживать", - сказал президент.
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