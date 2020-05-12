Лукашенко призвал бизнес "шевелиться" и искать работу

МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский бизнес должен не только рассчитывать на поддержку со стороны государства в условиях пандемии нового коронавируса , но и сам должен "шевелиться" в поисках работы.

"Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу", - заявил Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что не стоит надеяться исключительно на помощь со стороны.

В качестве примера он привел ресторанный бизнес и отдельных его представителей, которые смогли переориентироваться на доставку готовых блюд на дом, предприятиям. "Люди, если хотят работать, нашли новую форму", - отметил белорусский лидер.

В качестве еще одного примера он привел калийную отрасль, доходы которой за последнее время снизились. "Потому что рынки закрылись, движения никакого не было. Тем не менее они нашли возможность в этой ситуации договориться с Китайской Народной Республикой и другими рынками и получить денежные средства, поставляя свои товары. То есть люди шевелятся, стараются договориться", - сказал Лукашенко.

В то же время, отметил он, есть отрасли, которые в сложившихся условиях объективно не имеют возможности работать, например, авиакомпания "Белавиа" из-за закрытия границ рядом государств в связи с коронавирусом. В подобной ситуации поддержку должно оказать государство, уточнил президент.

"Да, сегодня невозможно поставить куда-либо на рынки продукцию. Но надо договориться. Через неделю, месяц откроются рынки, и у вас будет готовый договор, вы поставите свой товар. И это тоже форма работы. Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя", - сказал Лукашенко.

При этом он потребовал в нынешних непростых условиях приложить максимум усилий для сохранения трудовых коллективов. "Все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Прежде всего - губернаторам. Они разберутся, кого поддерживать", - сказал президент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Белоруссии карантин и жесткие ограничения для граждан не вводились, с инфекцией борются очагово. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло до 23906, всего умерших 135, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.