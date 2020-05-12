В Красноярском крае введут масочный режим

КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
"По рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - говорится в обращении Усса, размещенном на сайте краевого правительства.
В пресс-службе правительства добавили, что соответствующий указ готовится, однако не назвали дату введения масочного режима.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе с момента начала пандемии зафиксировано 1428 случаев коронавируса, в том числе 227 за последние сутки.
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