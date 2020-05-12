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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:27
https://ria.ru/20200512/1571315695.html
В Красноярском крае введут масочный режим
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае введут масочный режим

12:27 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
"По рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - говорится в обращении Усса, размещенном на сайте краевого правительства.
В пресс-службе правительства добавили, что соответствующий указ готовится, однако не назвали дату введения масочного режима.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе с момента начала пандемии зафиксировано 1428 случаев коронавируса, в том числе 227 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайОбщество
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