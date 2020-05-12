СК проводит проверку после возвращения самолета "Почты России"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи в Красноярском крае проводят проверку после вынужденной посадки самолета "Почты России" в Красноярске, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее стало известно, что борт вылетел в 4.40 (мск) из Красноярска в Норильск, но из-за проблем с шасси после взлета решил вернуться обратно.
По данным ведомства, в 10.22 по местному времени грузовой самолет Ту-204-100С - "Почта Росси" вернулся в аэропорт Красноярска из-за неубравшихся стоек шасси. На борту находились пять членов экипажа и груз. Сообщается также, что неисправность не угрожала безопасности полета. Экипаж не пострадал, самолет не поврежден.
"По данному факту Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении.
Добавляется, что воздушное судно уже осмотрено, экипаж допрошен.