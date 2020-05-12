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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:32
https://ria.ru/20200512/1571315617.html
Володин рассказал о состоянии заболевших COVID-19 депутатов Госдумы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693433_0:105:1517:958_1036x0_80_0_0_80074470c31a300f0fceab9760d7aa36.jpg
РИА Новости

Володин рассказал о состоянии заболевших COVID-19 депутатов Госдумы

12:26 12.05.2020 (обновлено: 14:32 12.05.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два депутата Госдумы, ранее заболевшие COVID-19, все еще находятся в больнице, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
"У нас с вами три депутата болеют коронавирусом. Один выписался - Леонид Иванович Калашников, мы его поздравляем. А двое, увы, находятся пока в больнице", - сказал Володин.
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.
Позже на пленарном заседании Володин сообщил, что Максимова все еще находится "в тяжелом положении".
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Кроме того, по его словам, 128 депутатов находятся в режиме самоизоляции в связи с показаниями, так как относятся к группе риска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий НовиковКоронавирусыЛеонид КалашниковЗдоровье - ОбществоГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинОбщество
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