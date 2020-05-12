Володин рассказал о состоянии заболевших COVID-19 депутатов Госдумы

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два депутата Госдумы, ранее заболевшие COVID-19, все еще находятся в больнице, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
"У нас с вами три депутата болеют коронавирусом. Один выписался - Леонид Иванович Калашников, мы его поздравляем. А двое, увы, находятся пока в больнице", - сказал Володин.
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.
Позже на пленарном заседании Володин сообщил, что Максимова все еще находится "в тяжелом положении".
Кроме того, по его словам, 128 депутатов находятся в режиме самоизоляции в связи с показаниями, так как относятся к группе риска.
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