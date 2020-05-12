Володин рассказал о состоянии заболевших COVID-19 депутатов Госдумы

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два депутата Два депутата Госдумы , ранее заболевшие COVID-19 , все еще находятся в больнице, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.

"У нас с вами три депутата болеют коронавирусом. Один выписался - Леонид Иванович Калашников, мы его поздравляем. А двое, увы, находятся пока в больнице", - сказал Володин.

Позже на пленарном заседании Володин сообщил, что Максимова все еще находится "в тяжелом положении".

Кроме того, по его словам, 128 депутатов находятся в режиме самоизоляции в связи с показаниями, так как относятся к группе риска.