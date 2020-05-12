Еще у двух пассажиров рейсов из Москвы на Сахалин выявили COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена еще у двух пассажиров московских рейсов, прибывших на Сахалин, всего в регионе выявлено 43 зараженных, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
"Заболевание зарегистрировано у двух мужчин, прибывших московскими рейсами. У одного пациента заболевание протекает без осложнений, а у второго развилась пневмония. Итого по состоянию на 12 мая в Сахалинской области зарегистрировано 43 случая коронавирусной инфекции, 20 выписано с выздоровлением, 23 получают лечение.", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
По информации губернатора, островные медики используют для лечения инфицированных COVID-19 самые современные схемы лечения.
С 14 мая въезд в область представителям других регионов России будет возможен только при наличии цифровых пропусков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.