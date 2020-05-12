Еще у двух пассажиров рейсов из Москвы на Сахалин выявили COVID-19

"Заболевание зарегистрировано у двух мужчин, прибывших московскими рейсами. У одного пациента заболевание протекает без осложнений, а у второго развилась пневмония. Итого по состоянию на 12 мая в Сахалинской области зарегистрировано 43 случая коронавирусной инфекции, 20 выписано с выздоровлением, 23 получают лечение.", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.