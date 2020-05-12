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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:20
https://ria.ru/20200512/1571315052.html
Еще у двух пассажиров рейсов из Москвы на Сахалин выявили COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Еще у двух пассажиров рейсов из Москвы на Сахалин выявили COVID-19

12:20 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена еще у двух пассажиров московских рейсов, прибывших на Сахалин, всего в регионе выявлено 43 зараженных, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
"Заболевание зарегистрировано у двух мужчин, прибывших московскими рейсами. У одного пациента заболевание протекает без осложнений, а у второго развилась пневмония. Итого по состоянию на 12 мая в Сахалинской области зарегистрировано 43 случая коронавирусной инфекции, 20 выписано с выздоровлением, 23 получают лечение.", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
По информации губернатора, островные медики используют для лечения инфицированных COVID-19 самые современные схемы лечения.
С 14 мая въезд в область представителям других регионов России будет возможен только при наличии цифровых пропусков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинМоскваОбщество
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