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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:15
https://ria.ru/20200512/1571314827.html
Finnair введет обязательное использование масок во время полета
https://cdn22.img.ria.ru/images/155228/03/1552280304_0:73:3083:1807_1036x0_80_0_0_c3549c86144570d349ad50f3279ce281.jpg
РИА Новости

Finnair введет обязательное использование масок во время полета

12:15 12.05.2020
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© Фото : предоставлено авиакомпанией FinnairСамолет авиакомпании Finair
Самолет авиакомпании Finair
© Фото : предоставлено авиакомпанией Finnair
Самолет авиакомпании Finair. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Авиакомпания Finnair вводит с 18 мая обязательное ношение масок во время полета, сообщает во вторник перевозчик.
Ранее во вторник ношение масок в аэропортах рекомендовала компания Finavia, управляющая 21 аэропортом Финляндии.
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"Одним из наиболее заметных изменений в ближайшие недели является то, что мы будем требовать от всех клиентов носить маску весь период полета. Это может быть медицинская маска или домашняя маска из ткани", - говорится в сообщении.
Маску необходимо использовать с момента прибытия в аэропорт.
Перевозчик уточняет, что детям в возрасте до 7 лет не нужно носить маску.
"У нас будет новый порядок посадки, чтобы увеличить социальное дистанцирование. Посадка будет начинаться с заднего конца самолета. Приоритетная и посадка в бизнес-классе временно прекращены", - сообщает Finnair.
В настоящее время финский перевозчик выполняет рейсы примерно по 10 направлениям в ЕС.
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