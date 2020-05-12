Finnair введет обязательное использование масок во время полета

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Авиакомпания Finnair вводит с 18 мая обязательное ношение масок во время полета, сообщает во вторник перевозчик.
Ранее во вторник ношение масок в аэропортах рекомендовала компания Finavia, управляющая 21 аэропортом Финляндии.
"Одним из наиболее заметных изменений в ближайшие недели является то, что мы будем требовать от всех клиентов носить маску весь период полета. Это может быть медицинская маска или домашняя маска из ткани", - говорится в сообщении.
Маску необходимо использовать с момента прибытия в аэропорт.
Перевозчик уточняет, что детям в возрасте до 7 лет не нужно носить маску.
"У нас будет новый порядок посадки, чтобы увеличить социальное дистанцирование. Посадка будет начинаться с заднего конца самолета. Приоритетная и посадка в бизнес-классе временно прекращены", - сообщает Finnair.
В настоящее время финский перевозчик выполняет рейсы примерно по 10 направлениям в ЕС.
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