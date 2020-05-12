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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-12T12:14
https://ria.ru/20200512/1571314755.html
Турция заявила о нейтрализации трех членов курдских формирований в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:70:3072:1798_1036x0_80_0_0_ad7721545514c9b7284ce23324ab8c0a.jpg
РИА Новости

Турция заявила о нейтрализации трех членов курдских формирований в Сирии

12:14 12.05.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой
Турецкий военный конвой
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой. Архивное фото
АНКАРА, 12 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Минобороны Турции заявило во вторник о нейтрализации трех членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG) на северо-востоке Сирии.
"Наш спецназ обезвредил трех террористов РПК/YPG, которые  пытались проникнуть в зону операции "Источник мира", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииКурдистан (Иран)СирияСШАВ мире
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